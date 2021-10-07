Червону гілку метро в Києві довелося зупиняти через самокат

На червоній лінії столичної підземки довелося тимчасово припиняти рух потягів. Інцидент трапився 7 жовтня на станції метро "Театральна".

Причиною екстрених дій стало падіння багажу на колії. Так, пасажири з необачності впустили з платформи дитячий самокат.

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Всю лінію знеструмили

Аби безпечно підняти річ, працівники метро вимкнули напругу на контактній рейці, яка живить потяги струмом. Відтак, рух зупинили на усій червоній лінії.

Як не втрапити у халепу в метро

Співробітники підземки нагадали пасажирам, що для їхньої ж безпеки слід дотримуватися двох простих правил:

не заходити за обмежувальну лінію;

триматися за поручень на ескалаторі та у вагонах.



Схема ліній київського метро / Фото офіційного сайту Київського метрополітену

Неадекват паралізував синю гілку метро: схоже

Неадекватний молодик змусив співробітників метро на кілька хвилин зупинити синю лінію 14 вересня. Хлопець бігав просто по рейках на "Контрактовій площі". Він нібито був нетверезий. При цьому поліцейський, який за усім спостерігав, не зробив порушнику жодного зауваження.