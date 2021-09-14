Очевидцем події став історик і журналіст Вахтанг Кіпіані. За його словами, хлопець бігав рейками. Натомість правоохоронець нічого не робив і за усім спостерігав.

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Що трапилося на платформі

Очевидець розповів, що молодик стрибнув просто на колії. Поводився він досить зухвало.

Тим часом поліцейський не вживав ніяких заходів для втихомирення чоловіка. Правоохоронець лише ходив за ним слідом.

Витівка закінчилася транспортним колапсом

Зрештою п'яний пасажир підземки пішов тунелем у бік центру міста. Через це рух потягів були змушеними зупинити на 5-7 хвилин.

Текст публікації Вахтанга Кіпіані:

П'яний придурок п'ять хвилин бикував на "Контрактовій". Безпорадний мент весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті чувак стрибнув на рейки і пішов тунелем у бік центру. Рух було зупинено хвилин на 5-7. Поїхали.