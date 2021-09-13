Як зазначили у метро Києва, зміни у роботі можуть стосуватися станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Льва Толстого". Впровадити їх комунальники можуть перед грою, яка почнеться о 22:00.
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Для того, щоб уникнути масового скупчення пасажирів, станції біля НСК "Олімпійський" закриють на вхід.
Метро працюватиме до 1:00
Крім того, як попередили у комунальному підприємстві, у ніч з 14 на 15 вересня найголовніший транспорт Києва працюватиме на годину довше. Продовжать роботу для того, щоб всі вболівальники могли потрапити додому, оскільки матч Динамо – Бенфіка закінчиться майже об 00:00.
Також, аби уникнути тисняви, після гри можуть закрити на вхід станції:
- "Олімпійська";
- "Палац спорту";
- "Льва Толстого".
Закликаємо дотримуватися маскового режиму!