Как отметили в метро Киева, изменения в работе могут касаться станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого". Внедрить их коммунальщики могут перед игрой, которая начнется в 22:00.

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Для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров, станции возле НСК "Олимпийский" закроют на вход.

Метро будет работать до 1:00

Кроме того, как предупредили в коммунальном предприятии, в ночь с 14 на 15 сентября главный транспорт Киева будет работать на час дольше. Продолжат работу для того, чтобы все болельщики могли попасть домой, так как матч Динамо – Бенфика закончится почти в 00:00.

Также, чтобы избежать давки, после игры могут закрыть на вход станции:

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Льва Толстого".

Подобным механизмом закрытия станций в метро пользуются постоянно во время массовых мероприятий. Он позволяет подземке справиться с огромным пассажиропотоком, который мгновенно возникает. Чтобы растянуть толпу во времени, работники метро закрывают ближайшие к массовым мероприятиям станции.

Призываем придерживаться масочного режима!