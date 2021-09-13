Толпа в метро образовалась утром 13 сентября. В сети выложили видео со станции "Минская".

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Сбой терминалов

На записи видно, как люди ждут в толпе, потому что не могут попасть в подземку. На станции "Минская" скопление людей образовалось из-за сбоя двух терминалов на турникетах.

О причине скопления на станции "Теремки" не сообщают.

Толпа на станции "Минская": смотрите видео "Сегодня"

В сети люди шутят, что скоро в Украине нужны будут люди, которые будут пропихивать толпу внутрь вагона.



Толпа на "Теремках" / Фото из телеграма "Киев Оперативный"

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