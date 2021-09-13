Натовп у метро утворився зранку 13 вересня. У мережі виклали відео зі станції "Мінська".

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Збій терміналів

На записі видно, як люди чекають у натовпі, бо не можуть потрапити в підземку. На станції "Мінська" скупчення людей утворилось через збій двох терміналів на турнікетах.

Про причину скупчення на станції "Теремки" не повідомляють.

Натовп на станції "Мінська": дивіться відео "Сьогодні"

У мережі люди жартують, що скоро в Україні потрібні будуть люди, які пропихатимуть натовп усередину вагона.



Натовп на "Теремках" / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

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