Через це на всіх ключових станціях підземки утворилися величезні черги. Тисячі киян вимушені довго чекати на можливість оплатити проїзд та спуститися до перону.

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Коли у касах метро можна буде купити квиток, а також поповнити транспортну картку, невідомо.

Більшість без масок

Проблеми з поповненням транспортних карток через термінали, "Київ цифровий" та каси виникли у столиці вдень 30 серпня.

Близько 15:00 у КМДА зазначили, що сталася несправність серверів, яку нібито полагодили, а сама система має почати працювати в штатному режимі найближчим часом.

Втім, станом на 19:30 купити квитки у касах досі було неможливо. Через це пасажири були вимушені користуватися лише турнікетами з PayPass або розраховуватись електронними картками, на яких були заздалегідь куплені поїздки.

Величезні черги з пасажирів без квитків фактично заблокували вхід до найважливіших станцій підземки.

Зауважимо, що більшість людей перебувають у громадському транспорті столиці без масок або вдягають засоби захисту під ніс або підборіддя. Про це яскраво свідчить відео, яке зробили на одній зі станцій під час колапсу.

Дивіться відео натовпу в метро Києва через несправність систем оплати: