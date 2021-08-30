Як зазначили у КМДА, проблема виникла вдень 30 серпня на серверах автоматичної системи оплати проїзду. Технічні спеціалісти досить швидко з'ясували, де саме стався збій та почали вирішувати проблему.

Дивіться також Може зупиняти вантажівки: у Києві трагічно відому зупинку обладнали унікальним захистом

Станом на 14:52 фахівці вже усунули причини збою.

На відновлення потрібен час

Чиновники підкреслили, що некоректна робота серверів призвела до складнощів з поповненням карток та сплати за одноразове користування транспортом. Однак заздалегідь придбані квитки працюють без проблем.

  • Посадовці кажуть, що попри налагодження правильної роботи серверів, система оплати може не працювати.
  • На повне відновлення, за оцінками експертів, знадобиться майже година.

У комунальному підприємстві Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА перепрошують у киян та гостей міста за незручності.