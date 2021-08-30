Как отметили в КГГА, проблема возникла днем 30 августа на серверах автоматической системы оплаты проезда. Технические специалисты довольно быстро выяснили, где именно произошел сбой и начали решать проблему.
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По состоянию на 14:52 специалисты уже устранили причины сбоя.
На восстановление нужно время
Чиновники подчеркнули, что некорректная работа серверов привела к сложностям с пополнением карточек и оплаты за одноразовое пользование транспортом. Однако заранее приобретенные билеты работают без проблем.
- Чиновники говорят, что несмотря на налаживание правильной работы серверов, система оплаты может не работать.
- На полное восстановление, по оценкам экспертов, понадобится почти час.
В коммунальном предприятии Главный информационно-вычислительный центр КГГА просят прощения у киевлян и гостей города за неудобства.