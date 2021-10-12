Чоловік під Києвом підпалив квартиру колишньої дружини й ледве не згорів

У місті Вишневому біля Києва 11 жовтня ввечері сталася пожежа. У поліції кажуть, це сталося через те, що чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини.

Сам підпалювач зазнав численних опіків, а мешканців будинку довелося евакуювати. Зауважимо, це вже не перший подібний випадок на Київщині тільки у жовтні.

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Під Києвом спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Увечері 11 жовтня у Вишневому біля Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Поліція Київської області розповіла подробиці.

Вогонь спалахнув в одному з будинків н а вулиці Машинобудівників.

Призвідником його став чоловік після конфлікту з колишньою дружиною.

Саме він, кажуть правоохоронці, підпалив вхідні двері квартири жінки.

Пожежу локалізували, а проте мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати.



Пожежа у Вишневому сталася через конфлікт чоловіка з колишньою дружиною / Фото НПУ

Найбільше постраждав від вогню сам 54-річний ймовірний винуватець пожежі. З численними опіками його доправили до лікарні.



Сам ймовірний винуватець найбільше постраждав від вогню / Фото НПУ

Далі усі обставини події з'ясовуватиме слідство.

У столиці на Проспекті Правди 5 жовтня чоловік спалив квартиру після сварки з дружиною. На жаль, той випадок завершився трагедією – загинула 6-річна дитина.

А місяць тому, на початку вересня, на Закарпатті чоловік вигнав з дому колишню дружину з дітьми й підпалив будинок, у якому вони мешкали.

пожежа у Вишневому – вже не перший подібний випадок на Київщині за кілька останніх днів.