Чоловік під Києвом підпалив квартиру колишньої дружини й ледве не згорів

12 жовтня 2021 , 02:52
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Джерело:

поліція Київської області

У місті Вишневому біля Києва 11 жовтня ввечері сталася пожежа. У поліції кажуть, це сталося через те, що чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини.

Сам підпалювач зазнав численних опіків, а мешканців будинку довелося евакуювати. Зауважимо, це вже не перший подібний випадок на Київщині тільки у жовтні.

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Під Києвом спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Увечері 11 жовтня у Вишневому біля Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Поліція Київської області розповіла подробиці.

  • Вогонь спалахнув в одному з будинків на вулиці Машинобудівників.
  • Призвідником його став чоловік після конфлікту з колишньою дружиною.
  • Саме він, кажуть правоохоронці, підпалив вхідні двері квартири жінки.

Пожежу локалізували, а проте мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати.


Пожежа у Вишневому сталася через конфлікт чоловіка з колишньою дружиною / Фото НПУ

Найбільше постраждав від вогню сам 54-річний ймовірний винуватець пожежі. З численними опіками його доправили до лікарні.


Сам ймовірний винуватець найбільше постраждав від вогню / Фото НПУ

Далі усі обставини події з'ясовуватиме слідство.

Зверніть увагу: пожежа у Вишневому – вже не перший подібний випадок на Київщині за кілька останніх днів.
  • У столиці на Проспекті Правди 5 жовтня чоловік спалив квартиру після сварки з дружиною. На жаль, той випадок завершився трагедією – загинула 6-річна дитина.
  • А місяць тому, на початку вересня, на Закарпатті чоловік вигнав з дому колишню дружину з дітьми й підпалив будинок, у якому вони мешкали.
Автор: Олесь Друкач