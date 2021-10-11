Займання сталось у селі Трикрати Вознесенського району. Рятувальникам вдалось його ліквідувати.

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Так, вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка була в кабінеті.

До речі, рятувальники вилучили фрагменти пожежного сміття, які відправили на експертизу. Причину пожежі будуть встановлювати.



Обгоріла селищна рада / Фото поліції

Це міг бути підпал