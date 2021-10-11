Займання сталось у селі Трикрати Вознесенського району. Рятувальникам вдалось його ліквідувати.

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Згоріла документація

Так, вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка була в кабінеті.

До речі, рятувальники вилучили фрагменти пожежного сміття, які відправили на експертизу. Причину пожежі будуть встановлювати.


Обгоріла селищна рада / Фото поліції

Це міг бути підпал

Слідчі кваліфікували подію як навмисне знищення чи пошкодження майна, "вчинене шляхом підпалу".

Тепер поліцейські проводять розслідування.


Наслідки пожежі у селищній раді / Фото поліції

Пожежа у школі в Дніпрі

На вулиці Караваєва в Дніпрі 11 жовтня горіла школа. Пожежа виникла в підвалі навчального закладу. У школі тоді перебували 730 людей.

Проте учні й вчителі вчасно покинули будівлю. Тому ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок пожежі пошкодилось шкільне майно площею 3 квадратних метрів.