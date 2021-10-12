Сам підпалювач зазнав численних опіків, а мешканців будинку довелося евакуювати. Зауважимо, це вже не перший подібний випадок на Київщині тільки у жовтні.

Цього ж дня На Миколаївщині підпалили селищну раду: згоріли документи

Під Києвом спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Увечері 11 жовтня у Вишневому біля Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Поліція Київської області розповіла подробиці.

Вогонь спалахнув в одному з будинків н а вулиці Машинобудівників.

Призвідником його став чоловік після конфлікту з колишньою дружиною.

Саме він, кажуть правоохоронці, підпалив вхідні двері квартири жінки.

Пожежу локалізували, а проте мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати.



Пожежа у Вишневому сталася через конфлікт чоловіка з колишньою дружиною / Фото НПУ

Найбільше постраждав від вогню сам 54-річний ймовірний винуватець пожежі. З численними опіками його доправили до лікарні.



Сам ймовірний винуватець найбільше постраждав від вогню / Фото НПУ

Далі усі обставини події з'ясовуватиме слідство.