Сам підпалювач зазнав численних опіків, а мешканців будинку довелося евакуювати. Зауважимо, це вже не перший подібний випадок на Київщині тільки у жовтні.
Цього ж дня На Миколаївщині підпалили селищну раду: згоріли документи
Під Києвом спалахнула пожежа в багатоповерхівці
Увечері 11 жовтня у Вишневому біля Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Поліція Київської області розповіла подробиці.
- Вогонь спалахнув в одному з будинків на вулиці Машинобудівників.
- Призвідником його став чоловік після конфлікту з колишньою дружиною.
- Саме він, кажуть правоохоронці, підпалив вхідні двері квартири жінки.
Пожежу локалізували, а проте мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати.
Пожежа у Вишневому сталася через конфлікт чоловіка з колишньою дружиною / Фото НПУ
Найбільше постраждав від вогню сам 54-річний ймовірний винуватець пожежі. З численними опіками його доправили до лікарні.
Сам ймовірний винуватець найбільше постраждав від вогню / Фото НПУ
Далі усі обставини події з'ясовуватиме слідство.