Сам поджигатель получил многочисленные ожоги, а жильцов дома пришлось эвакуировать. Заметим, это уже не первый подобный случай на Киевщине только в октябре.

В этот же день На Николаевщине подожгли поселковый совет: сгорели документы

Под Киевом возник пожар в многоэтажке

Вечером 11 октября во Вишневом под Киевом произошел пожар в многоэтажке. Полиция Киевской области рассказала подробности.

Огонь вспыхнул в одном из домов н а улице Машиностроителей.

Зачинщиком его стал человек после конфликта с бывшей женой.

Именно он, говорят правоохранители, поджег входную дверь квартиры женщины.

Пожар локализован, однако жителей многоэтажки пришлось эвакуировать.



Пожар в Вишневом произошел из-за конфликта мужчины с бывшей женой / Фото НПУ

Больше всего пострадал от огня сам 54-летний вероятный виновник пожара. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.



Сам вероятный виновник более всего пострадал от огня / Фото НПУ

Далее все обстоятельства происшествия будет выяснять следствие.