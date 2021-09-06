Жительница поселка Солотвино позвонила в полицию 5 сентября, чтобы сообщить об инциденте. Правоохранители уже задержали мужчину.

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Перед инцидентом произошла ссора

По информации правоохранителей, 50-летний мужчина устроил сначала ссору с бывшей женой. После этого он выгнал ее с детьми на улицу, а сам поджег кровать в одной из комнат.

Мужчина не пускал семью обратно в дом, зато стоял и угрожал. Из-за возгорания спальня полностью сгорела.



Мужчину поместили в изолятор временного содержания / Фото пресс-службы Нацполиции

Мужчине грозит до 10 лет заключения

На месте событий правоохранители выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови зафиксировали 1,2 промилле алкоголя.

Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. За содеянное задержанному грозит до 10 лет заключения.



Из-за огня полностью сгорела одна из комнат / Фото пресс-службы Нацполиции

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