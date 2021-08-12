Члены группировки "работали" на территории Западного региона. Правоохранителям удалось поймать организатора и одного из участников "на горячем" – сразу после совершения преступления в Ужгороде.
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Задержали банду серийных грабителей
Выяснилось, что задержанные – жители Львовской области. У них за плечами немалый криминальный опыт, они неоднократно отбывали наказание. "Специализировались" злоумышленники на кражах и грабежах.
Правоохранители установили причастность организатора и участников преступной группировки к совершению преступлений на территории Ужгорода. Также группа "работала" во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
На Закарпатье поймали грабителей / Фото Нацполиции
Во время обыска у злоумышленников изъяли
- металлический сейф,
- деньги,
- банковские карточки,
- мобильные телефоны,
- отмычки, набор ключей и другие инструменты, которые использовали для совершения краж.
У злоумышленников изъяли много доказательств преступления / Фото Нацполиции
Грабителям грозит до 12 лет тюрьмы
Полиция решает вопрос о сообщении 2 задержанным о подозрении по статье о краже.
Также правоохранители пытаются установить местонахождение другого участника преступной группировки. За совершенные правонарушения фигурантам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.