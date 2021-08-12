Члени угруповання "працювали" на території Західного регіону. Правоохоронцям вдалося спіймати організатора та одного з учасників "на гарячому" – одразу після скоєння злочину в Ужгороді.

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Затримали банду серійних грабіжників

З'ясувалося, що затримані – жителі Львівської області. Вони мають за плечима чималий кримінальний досвід, неодноразово відбували покарання. "Спеціалізувалися" зловмисники на крадіжках та грабежах.

Наразі правоохоронці встановили причетність організатора та учасників злочинного угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також група "працювала" у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.



На Закарпатті спіймали грабіжників / Фото Нацполіції

Під час обшуку у зловмисників вилучили

металевий сейф,

гроші,

банківські картки,

мобільні телефони,

відмички, набір ключів та інші інструменти, які використовували для вчинення крадіжок.



У зловмисників вилучили багато доказів злочину / Фото Нацполіції

Грабіжникам загрожує до 12 років в'язниці

Поліція вирішує питання про повідомлення 2 затриманим про підозру за статтею про крадіжку.

Також правоохоронці намагаються встановити місце перебування іншого учасника злочинного угруповання. За скоєні правопорушення фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.