Мужчину поймали с целым арсеналом

Организатора канала правоохранители задержали во время спецоперации. Мужчину поймали в Мукачево, когда он пытался сбыть целый арсенал.

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Что было у злоумышленника

  • 2 пистолета Glock,
  • 22 штык-ножа,
  • прицел ночного видения,
  • 14 гранат с запалами к ним.

Правоохранителям удалось предотвратить использование большого количества оружия в преступных целях,
заявили в МВД.

Кроме этого, полицейские задокументировали еще один факт сбыта автомата АК-47 и двух гранат РГД-5. Все вещественные доказательства следователи изъяли и направили эксперту для исследования.

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Что грозит подозреваемому

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Организатора канала задержали и поместили в СИЗО

В ближайшее время следователи сообщат злоумышленнику о подозрении, после чего будут обращаться в суд с ходатайством о содержании его под стражей. Мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.