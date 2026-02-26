"Понавтикали тут усяких флажков": у Києві чоловік поглузував з меморіалу героям на Майдані
- Чоловік з ніком igor_volokha зафільмував на відео те, як знущається над меморіалом на Майдані.
- Правоохоронці вже проводять перевірку.
У центрі столиці чоловік цинічно познущався з Народного меморіалу, присвяченомго загиблим українським воїнам. Він сміявся з ушанування пам'яті захисників та вимагав прибрати символічні прапори, встановлені на Майдані Незалежності.
Свої дії чоловік зафільмував на відео. На це активно відреагували користувачі соцмереж.
Актуально Учителька назвала теракт у Львові "народною помстою": громада звернулася до поліції
Що відомо про чоловіка, який глузував з меморіалу на Майдані?
Чоловік з ніком igor_volokha голосно сміявся, знімав себе на телефон і відкрито вимагав прибрати встановлені на Майдані прапори – символи пам'яті про полеглих воїнів.
Чоловік поглузував над меморіалом захисникам: дивіться відео, зауважте, воно містить нецензурну лексику
Варто зауважити, що Народний меморіал загиблим захисникам України на Майдані Незалежності перетворився на справжнє поле пам'яті. Тут встановлені тисячі синьо-жовтих прапорців.
Тут регулярно відбуваються прощання з полеглими воїнами, тихі поминальні заходи та акції солідарності й підтримки.
У коментарі для 24 Каналу речниця поліції столиці Анна Страшок повідомила, що як тільки відео з'явилось в соцмережах, правоохоронні органи одразу зареєстрували подію та наразі проводять перевірку.
Що відомо про подібні інциденти?
15 лютого в Черкасах на одному з цвинтарів чоловік на автомобілі проїхав прямо через сектор військових поховань, розбризкав бруд по могилах і пам'ятниках.
Коли його попросили рухатися обережніше, він відповів грубою лайкою, кілька разів штовхнув батька та образив матір одного з полеглих героїв.
Подібні випадки трапляються й в інших регіонах. У Житомирській області 54-річний житель селища Романів пограбував могили загиблих захисників. Він викрав державні прапори, лампадки та інші пам'ятні речі.
У Дніпрі на кількох кладовищах невідомі неодноразово псували могили військових: рвали прапори, ламали флагштоки, пошкоджували пам'ятники та інші елементи вшанування полеглих бійців.