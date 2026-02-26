"Понавтикали тут усяких флажков": у Києві чоловік поглузував з меморіалу героям на Майдані

У центрі столиці чоловік цинічно познущався з Народного меморіалу, присвяченомго загиблим українським воїнам. Він сміявся з ушанування пам'яті захисників та вимагав прибрати символічні прапори, встановлені на Майдані Незалежності.

Свої дії чоловік зафільмував на відео. На це активно відреагували користувачі соцмереж.

Актуально Учителька назвала теракт у Львові "народною помстою": громада звернулася до поліції

Що відомо про чоловіка, який глузував з меморіалу на Майдані?

Чоловік з ніком igor_volokha голосно сміявся, знімав себе на телефон і відкрито вимагав прибрати встановлені на Майдані прапори – символи пам'яті про полеглих воїнів.

Чоловік поглузував над меморіалом захисникам: дивіться відео, зауважте, воно містить нецензурну лексику

Варто зауважити, що Народний меморіал загиблим захисникам України на Майдані Незалежності перетворився на справжнє поле пам'яті. Тут встановлені тисячі синьо-жовтих прапорців.

Тут регулярно відбуваються прощання з полеглими воїнами, тихі поминальні заходи та акції солідарності й підтримки.

У коментарі для 24 Каналу речниця поліції столиці Анна Страшок повідомила, що як тільки відео з'явилось в соцмережах, правоохоронні органи одразу зареєстрували подію та наразі проводять перевірку.

Що відомо про подібні інциденти?