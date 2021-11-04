"Дай йому по голові": монахи Києво-Печерської лаври напали на журналістів, які знімали пожежу

Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі Московського патріархату монахи напали на журналістів двох видань, аби ті не знімали на території. Інцидент трапився 4 листопада.

На першому відео видно, як після закінчення зйомки до оператора підбіг чоловік у чернечому одязі й вихопив з рук телефон. Він поводив себе доволі зухвало й відмовлявся віддавати телефон.

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Настоятель лаври закликав бити журналіста

У конфлікт втрутився настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло.

Однак він підтримав агресивного монаха Московського патріархату на ім'я Арсеній, а не потерпілого кореспондента.

Священнослужитель закликав журналістів забиратися геть з території монастиря.

Намагаючись спровадити одного із них, він сказав чоловіку поряд: "Дай йому по голові".

Шарпали за куртку, а поліція бездіяла

Ще одним постраждалим від дій невідомих чоловіків на території лаври став журналіст видання "Сегодня". Чоловіка почали шарпати за куртку і намагалися відібрати відеокамеру. При цьому поліція спокійно стояла осторонь й нічого не робила. На зауваження правоохоронці лише відповіли: "А що ми їм зробимо?".

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