"Дай йому по голові": монахи Києво-Печерської лаври напали на журналістів, які знімали пожежу
Джерело:телеграм-канал Magnolia TV
Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі Московського патріархату монахи напали на журналістів двох видань, аби ті не знімали на території. Інцидент трапився 4 листопада.
На першому відео видно, як після закінчення зйомки до оператора підбіг чоловік у чернечому одязі й вихопив з рук телефон. Він поводив себе доволі зухвало й відмовлявся віддавати телефон.
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Настоятель лаври закликав бити журналіста
- У конфлікт втрутився настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло.
- Однак він підтримав агресивного монаха Московського патріархату на ім'я Арсеній, а не потерпілого кореспондента.
- Священнослужитель закликав журналістів забиратися геть з території монастиря.
- Намагаючись спровадити одного із них, він сказав чоловіку поряд: "Дай йому по голові".
Шарпали за куртку, а поліція бездіяла
Ще одним постраждалим від дій невідомих чоловіків на території лаври став журналіст видання "Сегодня". Чоловіка почали шарпати за куртку і намагалися відібрати відеокамеру. При цьому поліція спокійно стояла осторонь й нічого не робила. На зауваження правоохоронці лише відповіли: "А що ми їм зробимо?".
Журналістам намагалися завадити знімати пожежу у Києво-Печерській лаврі / Фото "Сегодня", Magnolia TV
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Пожежа у Києво-Печерській лаврі: що відомо
- Вогонь спалахнув на другому поверсі майстерні о 13:43.
- Повністю загасити його вдалося трохи більше, ніж через годину.
- Для ліквідації загоряння залучили 55 рятувальників та 13 машин.
- В результаті пригоди постраждало троє осіб – один чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.