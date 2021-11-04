На первом видео видно, как после окончания съемки к оператору подбежал мужчина в монашеской одежде и выхватил из рук телефон. Он вел себя довольно вызывающе и отказывался отдавать телефон.
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Настоятель лавры призвал бить журналиста
- В конфликт вмешался настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел.
- Однако он поддержал агрессивного монаха Московского патриархата по имени Арсений, а не пострадавшего корреспондента.
- Священнослужитель призвал журналистов убираться прочь с территории монастыря.
- Пытаясь спровадить одного из них, он сказал мужчине рядом: "Дай ему по голове".
Шарпали за куртку, а полиция бездействовала
Еще одним пострадавшим от действий неизвестных мужчин на территории лавры стал журналист издания "Сегодня". Мужчины начали хватать за куртку и пытались отобрать видеокамеру. При этом полиция спокойно стояла в стороне и ничего не делала. На замечание правоохранители лишь ответили: "А что мы им сделаем?".
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Пожар в Киево-Печерской лавре: что известно
- Огонь вспыхнул на втором этаже мастерской в 13:43.
- Полностью потушить его удалось чуть больше, чем через час.
- Для ликвидации возгорания привлекли 55 спасателей и 13 машин.
- В результате происшествия пострадали три человека – один мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.