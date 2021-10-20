Побили ломом: ДБР повідомило про підозру поліцейським через побиття чоловіка під час затримання
Джерело:телеграм ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом поліцейським. За даними слідчих, вони побили громадянина під час затримання.
За попередньою інформацією, вони також побили вікна його автівки. Інцидент трапився ще у 2020 році.
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Поліцейським повідомили про підозру через побиття чоловіка
Слідчі ДБР повідомили про підозру 2 працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва, які побили громадянина під час затримання,
– повідомили у відомстві.
Відомо, що розслідування розпочали за зверненням Уповноваженого Верховної Ради. Слідчі встановили, що:
- 14 лютого 2020 року оперуповноважені поліції затримували громадянина, якого підозрювали у крадіжці;
- при цьому без необхідності розбили вікна в його автівці;
- чоловік не чинив опір, проте поліцейські надягли на нього кайданки;
- згодом вдарили ломом-цвяходером по руці та голові, застосували газовий балончик.
Потерпілого били по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови,
– повідомили в ДБР.
Окрім того, через давність інциденту значна кількість слідів знищена, а працівникам ДБР таки вдалося зібрати докази та встановити всі обставини злочину та двох осіб, причетних до побиття затриманого. Наразі вони працюють в інших підрозділах поліції.
Коротко про останні злочини за участі поліції
- На Київщині поліцейський побив водія. Це трапилось в ніч з 9 на 10 жовтня – патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив авто, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій п'яний й, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф. Згодом через те, що чоловік ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто, інспектор почав бити його.
- 7 жовтня на Волині викрили поліцейського, який продавав наркотики в Луцьку та Луцькому районі. Заборонені речовини знайшли навіть в нього на роботі – торгував канабісом та амфетаміном.
- 6 жовтня експосадовця ГУ Нацполіції на Волині підозрюють у заволодінні бюджетними коштами. Майже 800 тисяч гривень він безпідставно перевів на рахунки місцевої підприємиці, яка була його тещею.