ДБР відкрила справу щодо побиття поліцією активіста, який зносив радянські декорації у Києві

18 серпня 2021 , 20:13
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Детективи Державного бюро розслідувань займуться перевищенням повноважень з боку поліцейських, які побили затриманого через демонтаж скандальних інсталяцій на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

У ДБР зазначили, що в такий спосіб відреагували на відеозаписи зі ЗМІ, де чітко видно, що поліцейські б'ють активіста. Злочин, який вчинили правоохоронці, кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень.

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Якщо поліцейських визнають винними, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про бійку через радянські декорації в Києві

  • Конструкції ностальгії за Радянським Союзом з'явилися на місці загибелі Небесної Сотні вранці 17 серпня.
  • Віталій Кличко одразу прибув на місце події та заявив, що ніхто не узгоджував появу подібних конструкцій з місцевою владою. Натомість дозвіл на це дали у Музеї Революції Гідності.
  • Як виявилося, організатори зйомок повідомили про те, що на алеї проходитимуть державні заходи, забороняти які ніхто не має права.
  • Згодом активісти почали трощити декорації, поліцейські діяли досить агресивно. Вони затримали кількох людей. Вже у поліцейському автобусі правоохоронці побили одного з чоловіків.

Згодом з'ясувалося, що активісти демонтували незаконно встановлені конструкції, тому складу злочину в їх діях не знайшли. Всіх затриманих відпустили.

Дивіться відео побиття поліцейськими затриманого на алеї Героїв Небесної Сотні (18+):