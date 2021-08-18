ДБР відкрила справу щодо побиття поліцією активіста, який зносив радянські декорації у Києві

Детективи Державного бюро розслідувань займуться перевищенням повноважень з боку поліцейських, які побили затриманого через демонтаж скандальних інсталяцій на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

У ДБР зазначили, що в такий спосіб відреагували на відеозаписи зі ЗМІ, де чітко видно, що поліцейські б'ють активіста. Злочин, який вчинили правоохоронці, кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень.

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Якщо поліцейських визнають винними, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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