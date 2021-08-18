В ГБР отметили, что таким образом отреагировали на видеозаписи со СМИ, где четко видно, что полицейские избивают активиста. Преступление, которое совершили правоохранители квалифицировали как превышение власти или служебных полномочий.

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Если полицейских признают виновными, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Что известно о драке из-за советских декораций в Киеве

Конструкции ностальгии по Советскому Союзу появились на месте гибели Небесной Сотни утром 17 августа.

Виталий Кличко сразу прибыл на место происшествия и заявил, что никто не согласовывал появление подобных конструкций с местными властями. Однако разрешение на это дали в Музее Революции Достоинства.

Как оказалось, организаторы съемок сообщили о том, что на аллее будут проходить государственные мероприятия, запрещать которые никто не имеет права.

Впоследствии активисты начали крушить декорации, полицейские действовали достаточно агрессивно. Они задержали нескольких человек. Уже в полицейском автобусе правоохранители избили одного из мужчин.

Впоследствии выяснилось, что активисты демонтировали незаконно установленные конструкции, поэтому состава преступления в их действиях не нашли. Всех задержанных отпустили.

Смотрите видео избиения полицейскими задержанного на аллее Героев Небесной Сотни (18+):