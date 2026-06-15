Де у Києві після атаки перекритий рух транспорту: перелік вулиць

Київ вночі 15 червня пережив чергову масовану атаку Росії. Через це місті частково перекритий рух транспорту.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивіться також Пожежа у Києво-Печерській лаврі та руйнування житлових будинків: які наслідки обстрілу Києва

Де у Києві перекритий рух?

Рух транспорту перекритий:

вулицею Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);

вулицею Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);

круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;

перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;

вулицею Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка).

Окрім того, після обстрілу громадський транспорт у Києві теж курсує зі змінами.

Через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.

Трамваї №12, 19 курсують за маршрутом станція метро "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.

За маршрутом трамвая №17 організоване тимчасове автобусне сполучення: вулиця Йорданська – вулиця Семена Скляренка.

Змінено рух тролейбусів:

тролейбуси №6, 18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;

тролейбус №32 – вулиця Північна – станція метро "Мінська";

тролейбус №33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;

тролейбус №38 – до вулиці Євгена Коновальця;

тролейбуси №28, 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Змінено рух автобусів №24, 25: вони курсують до площі Слави.

Водіїв та пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу Києва загинуло 4 людини, близько 25 осіб постраждали.

Руйнування зафіксовано у багатьох районах столиці. Зокрема, в Оболонському були масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень, зафіксовано влучання у житлову 9-поверхівку, пошкодження житлової забудови та задимлення під'їздів.

Також цієї ночі було пряме влучання у Києво-Печерську лавру. Пожежа охопила дах головного храму обителі – Успенського собору.

Окрім того, Росія атакувала кіностудію імені Довженка в Києві – одну із найстаріших в Україні. Знищено унікальну колекцію костюмів.