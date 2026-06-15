Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Де у Києві перекритий рух?
Рух транспорту перекритий:
- вулицею Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);
- вулицею Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);
- круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;
- перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
- вулицею Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка).
Окрім того, після обстрілу громадський транспорт у Києві теж курсує зі змінами.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.
Трамваї №12, 19 курсують за маршрутом станція метро "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.
За маршрутом трамвая №17 організоване тимчасове автобусне сполучення: вулиця Йорданська – вулиця Семена Скляренка.
Змінено рух тролейбусів:
- тролейбуси №6, 18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;
- тролейбус №32 – вулиця Північна – станція метро "Мінська";
- тролейбус №33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;
- тролейбус №38 – до вулиці Євгена Коновальця;
- тролейбуси №28, 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.
Змінено рух автобусів №24, 25: вони курсують до площі Слави.
Водіїв та пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів.
Нагадаємо, що під час масованого обстрілу Києва загинуло 4 людини, близько 25 осіб постраждали.
Руйнування зафіксовано у багатьох районах столиці. Зокрема, в Оболонському були масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень, зафіксовано влучання у житлову 9-поверхівку, пошкодження житлової забудови та задимлення під'їздів.
Також цієї ночі було пряме влучання у Києво-Печерську лавру. Пожежа охопила дах головного храму обителі – Успенського собору.
Окрім того, Росія атакувала кіностудію імені Довженка в Києві – одну із найстаріших в Україні. Знищено унікальну колекцію костюмів.