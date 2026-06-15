Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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Где в Киеве перекрыто движение?
Движение транспорта перекрыто:
- по улице Братьев Зеровых (от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с переулком Максима Кривоноса);
- по улице Бережанской (от перекрестка с улицей Луговой до перекрестка с улицей Полярной);
- кольцевым движением от улицы Городской в направлении улицы Сошенко до улицы Пуща-Водицкой и до улицы Вышгородской;
- перекрестком улиц Цитадельной и Ивана Мазепы;
- улицей Василия Иваниса (от перекрестка с улицей Кубанской Украины до перекрестка с улицей Милютенко).
Кроме того, после обстрела общественный транспорт в Киеве также курсирует с изменениями.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями.
Трамваи №12, 19 курсируют по маршруту станция метро "Контрактовая площадь" – Подольское трамвайное ремонтно-эксплуатационное депо.
По маршруту трамвая №17 организовано временное автобусное сообщение: улица Иорданская – улица Семена Скляренко.
Изменено движение троллейбусов:
- троллейбусы №6, 18 – Майдан Независимости – проспект Европейского Союза;
- троллейбус №32 – улица Северная – станция метро "Минская";
- троллейбус №33 – Южный вокзал – проспект Европейского Союза;
- троллейбус №38 – до улицы Евгения Коновальца;
- троллейбусы №28, 31 – до путепровода Воздушных Сил.
Изменено движение автобусов №24, 25: они курсируют до площади Славы.
Водителей и пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов.
Напомним, что во время массированного обстрела Киева погибли 4 человека, около 25 человек пострадали.
Разрушения зафиксированы во многих районах столицы. В частности, в Оболонском районе произошли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений, зафиксировано попадание в жилой 9-этажный дом, повреждение жилой застройки и задымление подъездов.
Также этой ночью было прямое попадание в Киево-Печерскую лавру. Пожар охватил крышу главного храма обители – Успенского собора.
Кроме того, Россия атаковала киностудию имени Довженко в Киеве – одну из старейших в Украине. Уничтожена уникальная коллекция костюмов.