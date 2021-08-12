З правильною організацією була б класна реклама України, – Держтуризм про зйомку Red Bull

У Державному агентстві розвитку туризму відреагували на дрифт автівок Red Bull на Софійській площі у Києві. Там пояснили, що до такої ситуації могли призвести складнощі в отриманні дозволів.

Голова Держтуризму Мар'яна Олексів назвала інцидент "показовим та хайповим". Вона закликала розібратися в ньому раціонально – без зайвих емоцій.

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Дістати дозвіл на зйомки дуже складно

Олексів розповіла, що мала досвід з отриманням дозволів в Києві на проведення заходів у 2000-х.

Якщо це і далі так триває, то, на жаль, провести заходи, які вибиваються з традиційного формату "концерт-ярмарок", буде дуже складно. Через неврегульованість цих питань органи влади і місцевого самоврядування перекидають відповідальність один на одного,

– пояснила чиновниця.

Вона наголосила на важливості вирішення питання щодо цивілізованої організації акцій в історичному центрі.

Олексів додала, що компанія мала б повідомити всіх місцевих мешканців про проведення акції – розвішати оголошення і тд.

"Могла б бути вірусна реклама", – голова Держтуризму

Чиновниця зазначила, що потрібно створювати якісні рекламні матеріали про нашу країну. Якщо б Red Bull правильно все організував, то ролик міг би стати "класною вірусною рекламою України та Києва".

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Якщо зняти відео цієї площі просто, то воно буде цікаве невеликому колу людей. А вірусний контент приверне до неї увагу, і світ зможе дізнатися, що є така площа в Україні,

– розповіла Олексів.

Вона наголосила, що в Празі та Парижі компаніям вдалося домовлятися про зйомки в історичних місцях і результат був вражаючий.

Олексів додала, що Держтуризм готовий ініціювати розмову з організаторами та владою про проведення заходів в історичних місцях.

Текст публікації Мар'яни Олексів:

Щодо вчорашньої зйомки Red Bull на Софійській площі. Кейс дуже показовий і хайповий. Спробуємо відкинути емоції і розібрати його раціонально. На мою думку, розглядати його треба в трьох площинах:

Процесуально-юридична, комунікаційна, рекламна.

По-перше, будь-яка компанія і будь-яке агентство, організовуючи будь-які зйомки, особливо в історичному центрі міста, мають чітко дотриматися усіх необхідних процедур, продумати і мінімізувати усі ризики, особливо що стосуються можливої шкоди середовищу.

Водночас я мала досвід з отриманням дозволів в Києві на проведення заходів в 2000-х. Знаю, як ця процедура відбувалась, якщо це і далі так триває, то, на жаль, провести зйомки або заходи, які вибиваються з традиційного формату "концерт-ярмарок", буде дуже складно. Через певну неврегульованість цих питань органи влади і місцевого самоврядування перекидають відповідальність один на одного. У підсумку, через відсутність прозорих механізмів, компанії звертаються за послугами посередників, які можуть гарантувати «вирішення» проблеми, але по факту – ні.

Тобто, безвідносно вчорашнього "івенту", існує глобальна проблема цивілізованої організації акцій та заходів в історичному центрі, яку потрібно вирішувати комплексно і прозоро.

По-друге, компанія та її підрядники в цьому випадку повинні були прокомунікувати з усіма стейкхолдерами, зокрема громадськістю і особливо мешканцями найближчих будинків про цю акцію. Оголошення в під'їздах з проханням поставитись з розумінням до такої зйомки точно би допомогло!

По-третє, якісні рекламні матеріали про наші міста і країну потрібно знімати. В цьому випадку, якби правильно все зробили, це могла б бути класна вірусна реклама України та Києва. Якщо зняти відео цієї площі просто – воно буде цікаве невеликому колу людей. А вірусний контент приверне до неї увагу, і світ зможе дізнатися, що є така площа в Україні.

Для того, щоб компанії могли прозоро організувати зйомки треба сідати з організаторами, владою та культурними інституціями й обговорювати це, а потім публічно озвучувати прийнятний для усіх алгоритм. Якщо з огляду на історичну спадщину десь не можна робити певні речі – про ці зони мають усі знати.

Коротко про зйомки Red Bull