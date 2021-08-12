Председатель Гостуризма Марьяна Олексив назвала инцидент "показательным и хайповим". Она призвала разобраться в нем рационально – без лишних эмоций.

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Получить разрешение на съемки очень сложно

Олексив рассказала, что имела опыт с получением разрешений в Киеве на проведение мероприятий в 2000-х.

Если это и дальше так продолжается, то, к сожалению, провести мероприятия, которые выбиваются из традиционного формата "концерт-ярмарка" будет очень сложно. Из-за неурегулированности этих вопросов органы власти и местного самоуправления перебрасывают ответственность друг на друга,

– пояснила чиновница.

Она подчеркнула важность решения вопроса о цивилизованной организации акций в историческом центре.

Олексив добавила, что компания должна уведомить всех местных жителей о проведении акции – развесить объявления и т. д.

"Могла бы быть вирусная реклама", – председатель Гостуризма

Чиновница отметила, что нужно создавать качественные рекламные материалы о нашей стране. Если бы Red Bull правильно все организовал, то ролик мог бы стать "классной вирусной рекламой Украины и Киева".

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Если снять видео этой площади просто, то оно будет интересно небольшому кругу людей. А вирусный контент привлечет к ней внимание, и мир сможет узнать, что есть такая площадь в Украине,

– рассказала Олексив.

Она отметила, что в Праге и Париже компаниям удалось договариваться о съемках в исторических местах и ​​результат был впечатляющий.

Олексив добавила, что Гостуризм готов инициировать разговор с организаторами и властями о проведении мероприятий в исторических местах.

Текст публикации Марьяны Олексив:

Что касается вчерашней съемки Red Bull на Софийской площади. Кейс очень показательный и хайповый. Попробуем отбросить эмоции и разобрать его рационально. По моему мнению, рассматривать его надо в трех плоскостях:

Процессуально-юридическая, коммуникационная, рекламная.

Во-первых, любая компания и любое агентство, организуя любые съемки, особенно в историческом центре города, должны четко придерживаться всех необходимых процедур, продумать и минимизировать все риски, особенно касающиеся возможного ущерба среде.

В то же время я имела опыт с получением разрешений в Киеве на проведение мероприятий в 2000-х. Знаю, как эта процедура происходила, если это и дальше так продолжается, то, к сожалению, провести съемки или мероприятия, которые выбиваются из традиционного формата "концерт-ярмарка" будет очень сложно. Через определенную неурегулированность этих вопросов органы власти и местного самоуправления перебрасывают ответственность друг на друга. В итоге, из-за отсутствия прозрачных механизмов, компании обращаются к услугам посредников, которые могут гарантировать "решение" проблемы, но по факту – нет.

То есть, безотносительно вчерашнего "ивента", существует глобальная проблема цивилизованной организации акций и мероприятий в историческом центре, которую нужно решать комплексно и прозрачно.

Во-вторых, компания и ее подрядчики в этом случае должны были прокоммуницировать со всеми стейкхолдерами, в частности общественностью и особенно с жителями ближайших домов об этой акции. Объявление в подъездах с просьбой отнестись с пониманием к такой съемке точно бы помогло!

В-третьих, качественные рекламные материалы о наших городах и стране нужно снимать. В этом случае, если правильно все сделали, это могла бы быть классная вирусная реклама Украины и Киева. Если снять видео этой площади просто – оно будет интересно небольшому кругу людей. А вирусный контент привлечет к ней внимание, и мир сможет узнать, что есть такая площадь в Украине.

Для того, чтобы компании могли прозрачно организовать съемки надо садиться с организаторами, властью и культурными институтами и обсуждать это, а потом публично озвучивать приемлемый для всех алгоритм. Если учитывая историческое наследие где-то нельзя делать определенные вещи – об этих зонах должны все знать.

Коротко о съемках Red Bull