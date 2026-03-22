Дим від масштабної пожежі накриває столицю: до киян звернулися з важливим проханням
- У Київській області сталася пожежа, дим від якої видно у столиці, і жителів попередили про можливе задимлення.
- Місцева влада закликає закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Вдень 22 березня у Київській області сталась сильна пожежа. Дим видно з різних районів столиці. Жителів Києва попередили про можливе задимлення.
Про це повідомили у КМДА.
Про що попередили киян?
Місцева влада Києва повідомила про пожежу в області. Через це у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах може бути задимлення.
Мешканців цих районів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. У КМДА додали, що варто це зробити поки стан повітря не покращиться.
За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3 000 квадратних метрів,
– уточнили в повідомленні.
Зазначається, що пожежу вже ліквідують рятувальники столиці та Київської області. Також на місці події чергують медики.
Нещодавні пожежі в Україні
У коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що наразі невідомі причини загоряння та кому саме належить об'єкт.
15 березня у Борисполі пожежники ліквідували займання на відкритому будівельному майданчику ТЦ "Епіцентр". Через загоряння тоді евакуювали 100 людей.
До цього у Львові загорівся автобус та стався вибух. Обійшлось без постраждалих.