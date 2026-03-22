Дим від масштабної пожежі накриває столицю: до киян звернулися з важливим проханням

Вдень 22 березня у Київській області сталась сильна пожежа. Дим видно з різних районів столиці. Жителів Києва попередили про можливе задимлення.

Про це повідомили у КМДА.

Про що попередили киян?

Місцева влада Києва повідомила про пожежу в області. Через це у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах може бути задимлення.

Мешканців цих районів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. У КМДА додали, що варто це зробити поки стан повітря не покращиться.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3 000 квадратних метрів,

– уточнили в повідомленні.

Зазначається, що пожежу вже ліквідують рятувальники столиці та Київської області. Також на місці події чергують медики.

