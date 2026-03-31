Відзначала день народження: на Київщині дівчина впала в шахту закинутої станції
- У Київській області рятувальники витягнули дівчину-підлітка з шахти закинутої водонасосної станції.
- Дівчина, яка святкувала день народження в компанії, отримала переохолодження й інші травми.
У Білоцерківському районі Київської області 30 березня рятувальники витягнули із шахти закинутої водонасосної станції дівчину-підлітка. Того дня вона разом з друзями святкувала день народження.
Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі ДСНС Київщини.
Що відомо про рятувальну операцію?
Повідомлення про те, що на території недіючої водонасосної станції людина провалилася у шахту, надійшло до співробітників ДСНС близько 19:30.
На місці події рятувальники встановили, що всередині шахти глибиною у 8 метрів, у воді й смітті, перебуває дівчина 2009 року народження.
Її опережно підняли на поверхню за допомогою спеціального спорядження й згодом передали медикам. Постраждала отримала переохолодження й зазнала інших травм.
Як виявилося, на території закинутого об'єкта компанія підлітків святкувала день народження.
У ДСНС закликають батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей і розповідати їм про небезпеку перебування на закинутих об'єктах.
Надзвичайні ситуації у столиці й області: останні новини
26 березня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа, яка охопила площу близько 2000 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
23 березня в Бучі стався подвійний вибух: 21-річного підозрюваного у виконанні теракту швидко затримали. За даними слідства, він діяв за інструкціями, отриманими через інтернет, зокрема, виготовив два саморобні вибухові пристрої з дистанційним підривом через телефони та розмістив їх біля житлового будинку. Унаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців.
Раніше велика пожежа також виникла у складській будівлі в селі Погреби Київської області. До ліквідації залучили понад 60 рятувальників і 22 одиниці техніки, одна людина звернулася по медичну допомогу.