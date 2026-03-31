Відзначала день народження: на Київщині дівчина впала в шахту закинутої станції

У Білоцерківському районі Київської області 30 березня рятувальники витягнули із шахти закинутої водонасосної станції дівчину-підлітка. Того дня вона разом з друзями святкувала день народження.

Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі ДСНС Київщини.

До теми У Києві підлітки залізли на потяг: один загинув, а інші двоє отримали опіки від удару струмом

Що відомо про рятувальну операцію?

Повідомлення про те, що на території недіючої водонасосної станції людина провалилася у шахту, надійшло до співробітників ДСНС близько 19:30.

На місці події рятувальники встановили, що всередині шахти глибиною у 8 метрів, у воді й смітті, перебуває дівчина 2009 року народження.

Її опережно підняли на поверхню за допомогою спеціального спорядження й згодом передали медикам. Постраждала отримала переохолодження й зазнала інших травм.

Як виявилося, на території закинутого об'єкта компанія підлітків святкувала день народження.

У ДСНС закликають батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей і розповідати їм про небезпеку перебування на закинутих об'єктах.

Надзвичайні ситуації у столиці й області: останні новини