Дивіться у завтрашній рік: Кличко показав календар зі своїми новорічними обмовками
Джерело:інстаграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко у черговий раз показав здатність перетворювати власні обмовки на цілком вдалий піар. 28 грудня очільник міста показав іронічний календар-привітання.
У своєму інстаграмі Віталій Кличко розмістив фотографію з солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем. У руках мер тримав календар, у якому висміюються його кумедні обмовки.
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За словами Марунича, листівку Кличку передав саме він, під час новорічного прийому в очільника міста.
Кияни оцінили
Календар з Кличком / Фото з інстаграму Віталія Кличка
- Під час привітання мешканців столиці з Новим роком 27 грудня Віталій Кличко не зміг назвати рік, який зустрічатиме світ.
- Мер кілька разів намагався, але йому ніяк не вдалось сказати правильно. Наприкінці він сказав, що настане 2222 рік.
- Вже наступного дня після цього курйозу Кличко продемонстрував своє почуття гумору. На календарі, який він презентував у соцмережі зверху написані цифри від 5 до 1, але з пропущеною двійкою.
- Крім того, календар підписаний 2222 роком.
Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж,
– підписав фото Кличко.
Кияни у коментарях до допису зазначили, що мер підняв їм настрій. Також користувачі підкреслили, що цінять здатність мера іронізувати над собою.
Дивіться відео з обмовкою Кличка:
Подвійний курйоз
Окрім обмовки з привітанням наприкінці 2021 Кличко порадував киян ще однією кумедною ситуацією. Під час запалювання головної ялинки Києва мер не зміг правильно відрахувати зворотний відлік та пропустив цифру 2.