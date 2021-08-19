Дніпро гине через миючі засоби: у Київводоканалі пояснили чому вода у річці зелена

Київводоканал прокоментував жахливе цвітіння Дніпра й чому вода у ньому зелена. На жаль, щороку ситуація погіршується й це наразі неможливо виправити.

В підприємстві зазначили, що очисні споруди водоканалів застарілі, вони не допомагають. А головна причина цвітіння – забруднення річок фосфатами.

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Фосфати зливають у каналізацію

Вони потрапляють туди зі стоками через надмірне використання у побуті і промисловості фосфатовмісних миючих засобів.

Нагадаємо, що у Дніпрі й у Київському морі люди помітили засилля синьо-зелених водоростей.

При відмиранні водоростей у водоймах починаються процеси гниття, а бактерії, що окислюють органічні сполуки, активно споживаючи розчинений у воді кисень, призводять до кисневого голодування, загибелі риби та іншої фауни у водоймах,

– розповіли у Київводоканалі про наслідки цвітіння води.

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Очисні споруди не очищають

Очисні споруди більшості водоканалів України були побудовані у 60-х роках минулого століття і не розраховані на очистку стічних вод від фосфатів. Вони тоді не використовувались у такій кількості.

Споруди необхідно реконструювати, а це "десятки років й мільярди коштів" – грошей на це немає, запевняють в Київводоканалі.

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Що робити

Єдиним виходом із цієї складної ситуації бачать у забороні фосфатовмісних мийних засобів на законодавчому рівні. Тож киян закликають бути свідомими, обирати безфосфатну побутову хімію та поширювати інформацію про шкоду фосфатів.

Тільки так ви допоможете зменшити цвітіння наших річок й не дати їм остаточно перетворитися на зелений кисіль,

– заявляють у Київводоканалі.

Раніше на сайті 24 каналу повідомлялось, що у деяких ділянках Дніпра й Київського моря неможливо купатися через зелену кашицю з водоростей та тіла мертвих риб.