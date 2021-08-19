В предприятии отметили, что очистные сооружения водоканалов устаревшие, они не помогают. А главная причина цветения – загрязнение рек фосфатами.

Другая история загрязнения Бумажный комбинат в Обухове якобы вывозил промышленный мусор в поле: отходы загребали землей

Фосфаты сливают в канализацию

Они попадают туда со стоками из-за чрезмерного использования в быту и промышленности фосфатосодержащих моющих средств.

Напомним, что в Днепре и в Киевском море люди заметили засилье сине-зеленых водорослей.

При отмирании водорослей в водоемах начинаются процессы гниения, а бактерии, окисляющие органические соединения, активно потребляя растворенный в воде кислород, приводят к кислородному голоданию, гибели рыбы и прочей фауны в водоемах,

– рассказали в Киевводоканале о последствиях цветения воды.

Цветение Днепра: видео

Очистные сооружения не очищают

Очистные сооружения большинства водоканалов Украины были построены в 60-х годах прошлого века и не рассчитаны на очистку сточных вод от фосфатов. Они тогда не использовались в таком количестве.

Сооружения необходимо реконструировать, а это "десятки лет и миллиарды средств" – денег на это нет, уверяют в Киевводоканале.

Экологическая катастрофа в Киеве: видео

Что делать

Единственным выходом из этой сложной ситуации видят в запрете фосфатосодержащих моющих средств на законодательном уровне. Поэтому киевлян призывают быть сознательными, выбирать бесфосфатную бытовую химию и распространять информацию о вреде фосфатов.

Только так вы поможете уменьшить цветение наших рек и не дать им окончательно превратиться в зеленый кисель,

– заявляют в Киевводоканале.

Ранее на сайте 24 канала сообщалось, что в некоторых участках Днепра и Киевского моря невозможно купаться из-за зеленой кашицы из водорослей и тел мертвых рыб.