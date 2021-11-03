До 8 років тюрми: винуватцю смертельної ДТП з вантажівкою, повідомили про підозру

24-річному водію вантажівки, який на смерть зніс велосипедиста та збив пішохода у Святошинському районі Києва, інкримінують скоєння кримінального правопорушення. За попередніми даними, чоловік відволікся на телефон та проїхав на червоний сигнал світлофору.

Водій Renault Master виїхав на пішохідний перехід, коли по ньому йшли люди та котився велосипедист. Більшість учасників руху встигла відскочити у сторону, однак пілот двоколісного транспорту та ще один чоловік опинилися під ударом.

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Від отриманих травм велосипедист помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Пішохід у важкому стані перебуває у реанімації.

Прокурори просять посадити під варту

ДТП сталася на проспекті Академіка Палладіна вдень 2 листопада. Водій вантажівки проїхав на червоне, коли дорогу переходило чимало пішоходів.

Renault буквально зніс двох людей, через що його водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

24-річного порушника правил дорожнього руху затримали на місці події.

3 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Працівники прокуратури підготували клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування інциденту триває, а поліцейські намагаються встановити всі деталі ДТП.