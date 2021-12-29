ДТП з кількома авто: чиновниця Міносвіти каже, що була на місці, але "ні на кого не впливала"
Джерело:Міністерство освіти
Посадовиця Міносвіти Галина Калиневич прокоментувала гучну аварію за участі її чоловіка. За інформацією ЗМІ, він протаранив кілька машин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.
Коментар посадовиці 29 грудня опублікували на сайті Міносвіти. Калиневич не заперечує, що прибула на місце, коли дізналася про аварію за участі чоловіка.
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Що Калиневич каже про ДТП
При цьому, посадовиця запевнила, що не намагалася якось "вирішити" ситуацію. Вона стверджує, що це – нібито лише закиди окремих анонімних телеграм-каналів.
Мій чоловік співпрацює з органами патрульної поліції й нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність,
– запевнила Калиневич.
Після цього вона повторно зазначила, що не впливає на роботу правоохоронців.
"Усі перед законом рівні. І так має бути", – мовиться у заяві чиновниці, опублікованій на сайті відомства.
Водій протаранив кілька машин / Телеграм-канал "Київ Оперативний"
Аварія за участі чоловіка Калиневич: що відомо
- ДТП сталася ввечері 28 грудня на вулиці Металістів, що у Києві. Водій Kia Sorento влетів у 2 авто й намагався уникнути перевірки на стан алкогольного сп'яніння.
- У мережі розповіли, що на допомогу чоловіку прибігла його дружина Галина Калиневич, яка працює у Міністерстві освіти й науки України. Вона очолює там сектор внутрішнього аудиту.
- Очевидці інциденту стверджували, що Калиневич та її чоловік прагнули уникнути відповідальності за ДТП. Водій нібито погрожував поліції "зв'язками та проблемами"