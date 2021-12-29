ДТП з кількома авто: чиновниця Міносвіти каже, що була на місці, але "ні на кого не впливала"

Посадовиця Міносвіти Галина Калиневич прокоментувала гучну аварію за участі її чоловіка. За інформацією ЗМІ, він протаранив кілька машин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Коментар посадовиці 29 грудня опублікували на сайті Міносвіти. Калиневич не заперечує, що прибула на місце, коли дізналася про аварію за участі чоловіка.

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Що Калиневич каже про ДТП

При цьому, посадовиця запевнила, що не намагалася якось "вирішити" ситуацію. Вона стверджує, що це – нібито лише закиди окремих анонімних телеграм-каналів.

Мій чоловік співпрацює з органами патрульної поліції й нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність,

– запевнила Калиневич.

Після цього вона повторно зазначила, що не впливає на роботу правоохоронців.

"Усі перед законом рівні. І так має бути", – мовиться у заяві чиновниці, опублікованій на сайті відомства.



Водій протаранив кілька машин / Телеграм-канал "Київ Оперативний"

Аварія за участі чоловіка Калиневич: що відомо