За словами автогонщика, він рухався на Великій Васильківській вулиці та збирався зміститися праворуч, коли ледве не зіштовхнувся зі Scoda, яка неслася смугою для громадського трансопрту. Саме це й стало причиною конфлікту.
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Судячи з короткого запису діалогу між водіями, некоректно та агресивно поводився саме Мочанов.
Наздогнав, ударив та поїхав
- Опонент гощника каже, що на Великій Васильківській Мочанов ледве не спровокував ДТП, не надавши йому перевагу у русі.
- Через якийсь час, вже на сусідній вулиці, відомий блогер наздогнав Scoda та почав сваритися з її водієм.
- Гонщик був агресивно налаштований, показав молодому чоловіку непристойний жест та образив його.
- Крім того, Мочанов ударив кулаком по склу машини, після чого сів у свою та поїхав.
Пояснив конфлікт матюками та образами
Відреагував на інцидент й сам Мочанов, який опублікував у фейсбуці своє бачення ситуації. Зробив він це з приниженням водія Skoda та з численними образами на його адресу. За його словами, жодного підрізання не було, а небезпечну ситуація на дорозі сталася через рух молодого чоловіка смугою громадського транспорту. Після того, як аварійна ситуація була вичерпана, опонент нібито лаявся на Мочанова.
Неслось у***ще по Великій Васильківській навпроти НСК по смузі громадського транспорту, де його не мало бути. Я спокійно зміщувався в пробці вправо з увімкненим поворотом і ніхто нікуди не міг і не повинен був врізатися. Замість того, щоб встати, відкрити вікно і вибачитись малолітка нагнув мені бравих х**в. На пропозицію припаркуватися та повторити мені цей коментар доматюкався і почав виконувати, – написав Мочанов.
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