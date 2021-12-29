За словами автогонщика, він рухався на Великій Васильківській вулиці та збирався зміститися праворуч, коли ледве не зіштовхнувся зі Scoda, яка неслася смугою для громадського трансопрту. Саме це й стало причиною конфлікту.

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Судячи з короткого запису діалогу між водіями, некоректно та агресивно поводився саме Мочанов.

Наздогнав, ударив та поїхав

Опонент гощника каже, що на Великій Васильківській Мочанов ледве не спровокував ДТП, не надавши йому перевагу у русі.

Через якийсь час, вже на сусідній вулиці, відомий блогер наздогнав Scoda та почав сваритися з її водієм.

Гонщик був агресивно налаштований, показав молодому чоловіку непристойний жест та образив його.

Крім того, Мочанов ударив кулаком по склу машини, після чого сів у свою та поїхав.

Пояснив конфлікт матюками та образами

Відреагував на інцидент й сам Мочанов, який опублікував у фейсбуці своє бачення ситуації. Зробив він це з приниженням водія Skoda та з численними образами на його адресу. За його словами, жодного підрізання не було, а небезпечну ситуація на дорозі сталася через рух молодого чоловіка смугою громадського транспорту. Після того, як аварійна ситуація була вичерпана, опонент нібито лаявся на Мочанова.

Неслось у***ще по Великій Васильківській навпроти НСК по смузі громадського транспорту, де його не мало бути. Я спокійно зміщувався в пробці вправо з увімкненим поворотом і ніхто нікуди не міг і не повинен був врізатися. Замість того, щоб встати, відкрити вікно і вибачитись малолітка нагнув мені бравих х**в. На пропозицію припаркуватися та повторити мені цей коментар доматюкався і почав виконувати, – написав Мочанов.

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