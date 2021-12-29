Комментарий чиновницы 29 декабря опубликовали на сайте Минобразования. Калиневич не отрицает, что прибыла на место, когда узнала об аварии с участием мужа.

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Что Калиневич говорит о ДТП

При этом, чиновник заверила, что не пыталась как-то "решить" ситуацию. Она утверждает, что это – якобы лишь упреки отдельных анонимных телеграмм-каналов.

Мой муж сотрудничает с органами патрульной полиции и будет нести предусмотренную законом административную ответственность,

– заверила Калиневич.

После этого она повторно отметила, что не влияет на работу правоохранителей. "Все перед законом равны. И так должно быть", – говорится в заявлении чиновницы, опубликованном на сайте ведомства.



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Авария с участием мужчины Калиневич: что известно