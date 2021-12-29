Комментарий чиновницы 29 декабря опубликовали на сайте Минобразования. Калиневич не отрицает, что прибыла на место, когда узнала об аварии с участием мужа.
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Что Калиневич говорит о ДТП
При этом, чиновник заверила, что не пыталась как-то "решить" ситуацию. Она утверждает, что это – якобы лишь упреки отдельных анонимных телеграмм-каналов.
Мой муж сотрудничает с органами патрульной полиции и будет нести предусмотренную законом административную ответственность,
– заверила Калиневич.
После этого она повторно отметила, что не влияет на работу правоохранителей. "Все перед законом равны. И так должно быть", – говорится в заявлении чиновницы, опубликованном на сайте ведомства.
Водитель протаранил несколько машин / Телеграм-канал "Киев Оперативный"
Авария с участием мужчины Калиневич: что известно
- ДТП произошло вечером 28 декабря на улице Металлистов в Киеве. Водитель Kia Sorento влетел в 2 авто и пытался избежать проверки на состояние алкогольного опьянения.
- В сети рассказали, что на помощь мужу прибежала его жена Галина Калиневич, которая работает в Министерстве образования и науки Украины. Она возглавляет там сектор внутреннего аудита.
- Очевидцы инцидента утверждали, что Калиневич и ее муж стремились избежать ответственности за ДТП. Водитель якобы угрожал полиции "связями и проблемами".