"Відчуває ненависть до себе": адвокат розповів про стан водія, який в'їхав у підземний перехід

У Києві пройшов суд у справі смертельної ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей після наїзду Mercedes-Benz на підземний перехід. Підозрюваний водій, за словами адвоката, усвідомлює наслідки трагедії та перебуває у важкому емоційному стані.

Про це адвокат Павла Плешивцева сказав під час судового засідання з обрання запобіжного заходу.

Дивіться також Було 39 порушень: у поліції навели нові деталі страшної аварії із загиблими в Києві

Що сказав адвокат про стан водія, який вчинив смертельну ДТП у Києві?

Під час засідання адвокат підозрюваного заявив, що його клієнт переживає "невимовний сором і ненависть до себе" через наслідки трагедії. Захист наголосив, що для чоловіка, який є батьком п'ятьох дітей, ситуація є морально нестерпною.

Прокурор, своєю чергою, наполягав на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Сторона захисту просила не застосовувати найсуворіший запобіжний захід, посилаючись на стан здоров'я підозрюваного та його перебування під охороною в лікарні.

Адвокат підозрюваного під час спілкування із журналістами заявив, що, на його думку, вина його клієнта може бути не настільки однозначною, як це виглядає на перший погляд. Він припустив, що причинами аварії могли стати, зокрема, раптова втрата свідомості водієм або технічна несправність автомобіля.

Згодом стало відомо, що Шевченківський райсуд все ж обрав запобіжний захід водію Плешившеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася ввечері 5 червня. 49-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Загинули двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопець, ще троє людей отримали травми.

Внаслідок смертельної ДТП на Чоколівці 5 загинув 12-річний школяр Григорій Глушич. У Київській Вальдорфській школі "Софія" підтвердили загибель учня та зазначили, що хлопчик цього року закінчив 6 клас. Однокласники та батьки згадують його як відповідальну й здібну дитину, яка мріяла стати програмістом і готувалася до вступу в математичний ліцей.

Сам водій зазнав ушкоджень, але його життю нічого не загрожує. Він затриманий і перебуває під конвоєм у лікарні.

За даними слідства, чоловік був тверезим під час ДТП, однак із початку року вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За даними патрульної поліції, авто неодноразово порушувало ПДР – загалом зафіксовано 39 випадків, переважно перевищення швидкості.

Згодом стало відомо, що водію повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами до 3 років.