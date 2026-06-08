Об этом адвокат Павла Плешивцева сказал во время во время судебного заседания по избранию меры пресечения.

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Что сказал адвокат о состоянии водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве?

Во время заседания адвокат подозреваемого заявил, что его клиент переживает "неописуемый стыд и ненависть к себе" из-за последствий трагедии. Защита подчеркнула, что для мужчины, который является отцом пятерых детей, ситуация является морально невыносимой.

Прокурор, в свою очередь, настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Сторона защиты просила не применять строгую меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого и его пребывание под охраной в больнице.

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Адвокат подозреваемого во время общения с журналистами заявил, что, по его мнению, вина его клиента может быть не столь однозначна, как это выглядит на первый взгляд. Он предположил, что причиной аварии могли стать, в частности, внезапная потеря сознания водителем или техническая неисправность автомобиля.

Позже стало известно, что Шевченковский райсуд все же избрал меру пресечения водителю Плешившеву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 5 июня. 49-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди. Погибли двое полицейских, женщина и 12-летний парень, еще три человека получили травмы.

В результате смертельного ДТП на Чоколовке 5 погиб 12-летний школьник Григорий Глушич. В Киевской Вальдорфской школе "София" подтвердили гибель ученика и отметили, что мальчик в этом году закончил 6 класс. Одноклассники и родители вспоминают его как ответственного и способного ребенка, который мечтал стать программистом и готовился к поступлению в математический лицей.

Сам водитель получил повреждения, но его жизни ничего не угрожает. Он задержан и находится под конвоем в больнице.

По данным следствия, мужчина был трезвым во время ДТП, однако с начала года уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По данным патрульной полиции, авто неоднократно нарушало ПДД – всего зафиксировано 39 случаев, преимущественно превышение скорости.

Впоследствии стало известно, что водителю сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами до 3 лет.