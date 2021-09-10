У ДТП на Київщині загинув поліцейський: фото з місця
Джерело:поліція Київщини
На Київщині потрапив у ДТП 31-річний капітан поліції. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет. Опісля – влетів у дерево. Потерпілого завезли до лікарні, але там він помер.
Аварія сталася 9 вересня близько 23 години. Співробітники Нацполіції висловлюють співчуття з приводу втрати.
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Залишив маленького сина та дружину
31-річний дільничий офіцер поліції їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва. Поліцейський не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там зіштовхнувся з деревом.
У ДТП на Київщині загинув правоохоронець / Фото поліції Київщини
Капітана одразу відвезли до лікарні, проте його не вдалося врятувати. Він помер, не приходячи до тями. у загиблого залишилась молода дружина та 4-річний син. У той час він був у відпустці.
ДТП за участю поліції: останні новини
- На Київщині 8 вересня майор поліції влетів у вантажівку. Унаслідок аварії він зазнав сильних травм. У поліцейського пробитий череп та зламаний хребет. Водій фури каже, що правоохоронець був нетверезий, проте в органах це заперечують.
- 5 вересня під Києвом водій Mercedes влетів у авто патрульних. У ЗМІ кажуть, що він заснув за кермом. У ДТП постраждали 2 дорослих та 1 дитина.
- Поблизу Одеси вантажівка в'їхала в службове авто патрульних. Трапилось це 26 серпня. За даними ЗМІ, поліцейські тоді перевозили підозрюваного із СІЗО до суду. Унаслідок аварії травмувались старший сержант поліції, майор і капітан.