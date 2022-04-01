Дуже небезпечно, – міськрада Бучі просить містян поки не повертатися

Українські військові успішно звільняють Київщину від ворога. Проте місто Буча досі перебуває в окупації, повертатись сюди наразі небезпечно.

Про це повідомив у своєму зверненні секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Він зазначив, що у місті багато замінованої техніки, будинків і навіть тіл.

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Небезпека у Бучі залишається

Дійсно є перевірена інформація від наших Збройних Сил про те що бронетехніка росіян виведена, як і значна частина військових. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, російських військових, які переодягнуті в цивільне,

– зазначив Шаправський.

Саме тому повертатись в місто небезпечно також є прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів.

Навіть після звільнення міста слід бути обережними

У міськраді запевнили: звільнення міста продовжується, захисники та тероборона працюють над відвоюванням кожного метра землі. Навіть після звільнення міста слід бути дуже обережними, оскільки великі території залишаються замінованими.

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