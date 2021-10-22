Два водія, які тягнуть кермо у різні боки, – Кличко прокоментував наслідки закону про столицю

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прийняття Верховною Радою закону про столицю, який розділить посади очільника КМДА та керівника Київради, призведе до зовсім не бажаних наслідків.

За словами керівника Києва, розділення посад міського голови та голови КМДА призведе до того, що очолювати місто будуть два водія, які тримаються за одно кермо та тягнуть його у різні боки. Кличко у черговий раз підкреслив, таке розмежування протирічить Конституції України, про що є три висновки Конституційного суду.

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Також мер запропонував звернутися до європейських партнерів України з проханням оцінити закон, якій пропонують прийняти "Слуги народу".

Закон переписали, але без правок експертів

Кличко наголосив на тому, що хоче отримати висновки від західних експертів щодо відповідності закону ключовим демокритатичним нормам, які є в європейському суспільстві.

За словами мера, існують ризики для місцевого самоврядування, оскільки прийняття цього документу може створити колапс системи управління містом.



Законопроєкт забирає у людей можливість обирати людину, яка відповідатиме за їх місто. Забирає повноваження обраного мером реалізовувати передвиборчу програму,

– підкреслив Кличко.

Крім того, мер зазначив, що попередня версія закону отримала велику кількість зауважень від європейських спеціалістів. Втім, документ нібито переписали, фактично не врахувавши потрібні правки.