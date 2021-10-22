По словам руководителя Киева, разделение должностей городского головы и главы КГГА приведет к тому, что возглавлять город будут два водителя, которые равно держатся за руль и тянут его в разные стороны. Кличко в очередной раз подчеркнул, такое разграничение противоречит Конституции Украины, о чем есть три вывода Конституционного суда.

Смотрите также Уголовные преследования представителей киевской власти безосновательны, – выводы юристов

Также Мэр предложил обратиться к европейским партнерам Украины с просьбой оценить закон, которой предлагают принять "Слуги народа".

Закон переписали, але без правок экспертов

Кличко отметил, что хочет получить выводы западных экспертов относительно соответствия закону ключевым демокритатичним нормам, которые есть в европейском обществе.

По словам мэра, существуют риски для местного самоуправления, поскольку принятие этого документа может создать коллапс системы управления городом.

Законопроект отнимает у людей возможность выбирать человека, который будет отвечать за их город. Забирает полномочия избранного мэром реализовывать предвыборную программу,

– подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что предыдущая версия получила большое количество замечаний от европейских специалистов. Впрочем, документ якобы переписали, фактически не учтя нужные правки.