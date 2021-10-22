За словами керівника Києва, розділення посад міського голови та голови КМДА призведе до того, що очолювати місто будуть два водія, які тримаються за одно кермо та тягнуть його у різні боки. Кличко у черговий раз підкреслив, таке розмежування протирічить Конституції України, про що є три висновки Конституційного суду.
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Також мер запропонував звернутися до європейських партнерів України з проханням оцінити закон, якій пропонують прийняти "Слуги народу".
Закон переписали, але без правок експертів
- Кличко наголосив на тому, що хоче отримати висновки від західних експертів щодо відповідності закону ключовим демокритатичним нормам, які є в європейському суспільстві.
- За словами мера, існують ризики для місцевого самоврядування, оскільки прийняття цього документу може створити колапс системи управління містом.
Законопроєкт забирає у людей можливість обирати людину, яка відповідатиме за їх місто. Забирає повноваження обраного мером реалізовувати передвиборчу програму,
– підкреслив Кличко.
Крім того, мер зазначив, що попередня версія закону отримала велику кількість зауважень від європейських спеціалістів. Втім, документ нібито переписали, фактично не врахувавши потрібні правки.