Дзідзьо, Полякова й феєрверки: біля Офісу Президента відкрили новорічний майданчик

У столиці ввечері 17 грудня відкрили новорічний майданчик. На урочистому відкритті були присутні президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Майданчик сконструювали біля Офісу Президента. Участь у відкритті крім подружжя Зеленських взяли й інші політики, зокрема Микола Тищенко. Також на сцені виступили зірки шоу-бізнесу.

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Гості свята – Полякова і Дзідзьо

Перед урочистим відкриттям народні ансамблі виконали щедрівки. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська поспілкувалися з гостями заходу.



Зеленський фотографується з гостями відкриття майданчику / Офіс Президента

Опісля цього на площі перед Офісом Президента урочисто запалили ялинку, яку прикласили 125 іграшкими, створеними за малюнками дітей з інвалідністю та запустили святковий феєрверк. На сцені з'явився дует із зірок українського шоу-бізнесу – Оля Полякова та Дзідзьо.



Полякова і Дзідзьо на відкритті новорічного майданчика / Офіс Президента

На майданчику обладнали різні атракціони, інклюзивну ковзанку та резиденцію Святого Миколая. Також там є "Ялиновий базар", де кияни та гості міста можуть придбати лісову красуню.

Як відбувалося відкриття новорічного майданчику біля Офісу Президента: дивіться відео

Головну ялинку України на Софіївській площі запалять 18 грудня о 17:00.