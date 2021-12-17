Площадку сконструировали у Офиса Президента. Участие в открытии кроме четы Зеленских приняли и другие политики, в частности Николай Тищенко. Также на сцене выступили звезды шоу-бизнеса.

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Гости праздника – Полякова и Дзидзьо

Перед торжественным открытием народные ансамбли исполнили щедровку. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пообщались с гостями мероприятия.

Зеленский фотографируется с гостями открытия площадки / Офис Президента

Затем на площади перед Офисом Президента торжественно зажгли елку, которую украсили 125 игрушками, созданными по рисункам детей с инвалидностью и запустили праздничный фейерверк. На сцене появился дуэт из звезд украинского шоу-бизнеса – Оля Полякова и Дзидзьо.

Полякова и Дзидзьо на открытии новогодней площадки / Офис Президента

На площадке оборудовали различные аттракционы, инклюзивный каток и резиденцию Святого Николая. Также там есть "Елочный базар", где киевляне и гости города могут приобрести лесную красавицу.

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Обратите внимание! Главную елку Украины на Софиевской площади зажгут 18 декабря в 17:00.