Площадку сконструировали у Офиса Президента. Участие в открытии кроме четы Зеленских приняли и другие политики, в частности Николай Тищенко. Также на сцене выступили звезды шоу-бизнеса.
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Гости праздника – Полякова и Дзидзьо
Перед торжественным открытием народные ансамбли исполнили щедровку. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пообщались с гостями мероприятия.
Зеленский фотографируется с гостями открытия площадки / Офис Президента
Затем на площади перед Офисом Президента торжественно зажгли елку, которую украсили 125 игрушками, созданными по рисункам детей с инвалидностью и запустили праздничный фейерверк. На сцене появился дуэт из звезд украинского шоу-бизнеса – Оля Полякова и Дзидзьо.
Полякова и Дзидзьо на открытии новогодней площадки / Офис Президента
На площадке оборудовали различные аттракционы, инклюзивный каток и резиденцию Святого Николая. Также там есть "Елочный базар", где киевляне и гости города могут приобрести лесную красавицу.
Как происходило открытие новогодней площадки возле Офиса Президента: смотрите видео