Екснардеп Дейдей звільнився з посади помічника глави поліції Києва
Джерело:24 канал
Скандально відомий колишній політик Євген Дейдей подав у відставку з посади помічника начальника поліції Києва. Екснардеп пішов разом зі своїм керівником Андрієм Крищенком.
Про це стало відомо з е-декларації, яку подав колишній депутат від "Народного фронту". У документі вказано, що звіт про доходи охоплює термін з 1 січня до 9 серпня 2021.
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Оприлюднена декларація була 7 вересня. Коли саме Дейдей звільнився з посади, невідомо.
Раніше судимий фігурант розслідувань про вбивство
Е-декларація Дейдея / Скріншот з Єдиного реєстру декларацій
- Дейдей став дотичним до роботи поліції у 2014 році, як тільки став нардепом.
- Він був сотником Майдану та почав курувати полк поліції "Київ" після приходу до Верховної Ради.
- За даними "Слідства.інфо", ще за місяць до свого депутатства Дейдей мав судимість – за розбій та незаконне поводження зі зброєю.
- 2 лютого 2011 року Дейдей з ще одним поплічником скоїв 3 розбійних напади та пограбував 7 перехожих. У суді свою провину він визнав.
- 27 вересня 2014 року політик оскаржив рішення суду. Пізніше справу повернули на перегляд, а з Дейдея зняли судимість.
Крім того, колишній помічник Крищенка, за даними журналістів, був причетний до організації перевезення балканців, обвинувачених в замаху на вбивство наркоторгівця Радое Звіцера.
Дейдей з кількома поліцейськими нібито підвозив кілерів на місце вбивства, а після злочину – намагався вивезти їх.
Інформація про кримінальне минуле Дейдея відома з 2017 року, але це ніяк не заважало йому працювати в органах поліції.
Дивіться відео розслідування про участь Дейдея у вбивстві балканського наркоторгівця: