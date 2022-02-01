Ексзаступника начальника поліції Києва обікрали у 5-зірковому готелі в центрі столиці

У Шевченківському районі Києва обікрали колишнього начальника кримінального блоку поліції Києва Германа Приступу. Це сталося 28 січня.

Інформацію про крадіжку журналістам 24 каналу підтвердила пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. За її словами, у Германа Приступи вкрали 27 тисяч гривень.

До теми Охоронець допоміг злодію: у супермаркеті Києва зняли на відео незвичну крадіжку

Чи впіймали злочинця

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Це 32-річний іноземець. Як розповіла Зубрєва, він вже перебував у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці.

Деталі крадіжки

Видання "Обозреватель" із посиланням на власні джерела повідомляє, що ситуація сталася у фітнес-клубі п'ятизіркового готелю на бульварі Тараса Шевченка. Зазначають, що гроші вкрали із шафки у роздягальні.

Як розповів "Обозреватель", коли ексначальник кримінальної поліції столиці після тренування відкрив її, то побачив, що грошей немає.

Зухвале пограбування у Києві

Герман Приступа був одним з керівників провальної спецоперації у Княжичах у 2016 році, коли загинули 5 поліцейських.

У центрі Києва 28 січня чоловік заїхав у двір на своєму легковику. По ньому одразу відкрили вогонь з вогнепальної зброї. Зловмисники поранили водія та вкрали у нього майже 10 мільйонів гривень.