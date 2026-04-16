Реальність війни замість естетики: у Києві пара влаштувала фотосесію на тлі диму від обстрілу

Російська атака 16 квітня перетворила краєвиди ранкового Києва на кадри з апокаліптичного фільму через стовпи чорного диму, спричинені ударами ворога. Пара цього дня планувала романтичну фотосесію на світанку, натомість світлини підкреслили воєнну реальність.

Фотографіями, зробленими після ворожої атаки, поділилися на сторінці ph.dariazatochna.

Якими вийшли кадри зі зйомки на фоні диму від вибухів?

Фотографиня Дар'я Заточна розповіла, що цього дня вона їхала створювати естетичні фото й відео серед тиші світанку для пари та їхнього улюбленця, але ранок виявився іншим – країна-агресорка внесла свої корективи.

У ньому більше звуків, ніж тиші. Більше напруги, ніж спокою. І більше правди, ніж будь-якої естетики. Наша реальність. Така, як вона є,

– написала вона.

На зафільмованих кадрах видно масштаби наслідків обстрлу столиці: дивіться відео

Ворожі війська масовано атакували Україну дронами й ракетами. Протягом доби з 15 по 16 квітня росіяни випустили по Україні 703 повітряні цілі, зокрема, 19 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101 і 5 ракет "Іскандер-К".



Під час цієї атаки Росія застосувала оновлену тактику: удари тривали понад добу та складалися з двох хвиль із використанням різних типів озброєння. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що така схема спрямована на ускладнення роботи протиповітряної оборони та підвищення ефективності ударів.

Які наслідки обстрілу України 16 квітня?