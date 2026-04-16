Фотографиями, сделанными после вражеской атаки, поделились на странице ph.dariazatochna.

Какими получились кадры со съемки на фоне дыма от взрывов?

Фотограф Дарья Заточная рассказала, что в этот день она ехала создавать эстетические фото и видео среди тишины рассвета для пары и их любимца, но утро оказалось другим – страна-агрессор внесла свои коррективы.

В нем больше звуков, чем тишины. Больше напряжения, чем спокойствия. И больше правды, чем какой-либо эстетики. Наша реальность. Такая, как она есть,

– написала она.

Вражеские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В течение суток с 15 по 16 апреля россияне выпустили по Украине 703 воздушные цели, в частности, 19 баллистических ракет типа "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101 и 5 ракет "Искандер-К".



Во время этой атаки Россия применила обновленную тактику: удары продолжались более суток и состояли из двух волн с использованием различных типов вооружения. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что такая схема направлена на усложнение работы противовоздушной обороны и повышение эффективности ударов.

